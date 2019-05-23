Devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan 7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olan milli futbolcu Merih Demiral hakkında Çizme basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. La Gazzetta dello Sport gazetesi, Serie A'da üst üste 8'inci şampiyonluğunu elde eden Juventus'un 21 yaşındaki stoperin menajerleriyle dün bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Gazete, Torino devinin yöneticilerinin Merih'e 5 yıllık bir sözleşme teklif ettiği yazarken İtalya'da yayın yapan bir başka haber kuruluşu Sky Sport İtalya ise Siyah Beyazlı kulübün genç yıldızın Sassuolo'dan transferi konusunda önceliğe sahip olduğunu ve yaklaşık 15 milyon euroluk bir bedelle milli savunmacıyı kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Futbola Fenerbahçe'nin altyapısında başlayan Demiral, 2016 yazında Sarı Lacivertliler'den ayrılarak bedelsiz olarak Alcanenense'nin yolunu tutmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler