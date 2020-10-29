Merih Demiral, Juventus - Barcelona maçında kırmızı kart gördü

Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Barcelona’yı ağırlayan Juventus, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı ve Katalan ekibine kendi evinde ilk kez yenildi. Sahaya ilk 11'de çıkan ve takımının en iyileri arasında yer alan Merih, 70. dakikada Messi'ye, 85. dakikada ise Pjanic'e yaptığı fauller nedeniyle çift sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Juventus 3 puanda kalırken, Barcelona gruptaki ikinci galibiyetini alarak 6 puana ulaştı. Juventus gruptaki üçüncü maçında Ferencvaros’a konuk olurken, Barcelona sahasında Dinamo Kiev’i ağırlayacak.



