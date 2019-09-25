Merih Demiral itirafı: 'Bir yıl daha kalsaydı...'

Juventus formasıyla ilk resmi maçına hafta sonu oynanan Verona maçında çıkan milli futbolcu Merih Demiral hakkında eski kulübü Sassuolo'dan flaş bir itiraf geldi. 21 yaşındaki stoperi geçtiğimiz yaz 18 milyon euro karşılığında Torino devine satan İtalyan kulübünün Giovanni Carnevali, İtalyan TMW Radio'ya verdiği demeçte genç yıldızla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Merih, kilit bir oyuncuya dönüşebilmek için her türlü özelliğe sahip. Bizde bir yıl daha oynasaydı daha olgun bir futbolcu olabilirdi. Ancak yine de fiziksel ve teknik açıdan harika bir oyuncu. Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini'nin yanında çok şey öğrenecektir. Kendisi, ileride Juventus defansının önemli bir parçası olacak."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler