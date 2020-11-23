Juventus forması giyen Merih Demiral, bu hafta gösterdiği performansla İtalya Serie A'da haftanın 11'ine seçildi. Ayrıca milli yıldızın formasını giydiği Juventus, İtalya Ligi'nin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekti...

İtalya Serie A'da Juventus, 8. hafta maçında Cagliari'yi kendi sahasında 2-0 mağlup etti. Merih Demiral, dikkat çeken bir performansa imza atarken Ronaldo'nun attığı ikinci golde asisti yapan isim oldu. Milli futbolcu bu performansıyla İtalya'da haftanın 11'ine seçildi.

Merihli Juve en az gol yiyen takım!

Merih Demiral, bu sezon Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde iki, Serie A'da ise altı maçta forma giydi. Juventus, İtalya Serie'nın bu haftaya kadar en az gol yiyen takımı oldu. Yedi maçta sadece altı gol yiyen Juventus'ta Merih, bu süre içerisinde takımın değişilmez ismi oldu. 22 yaşındaki milli futbolcu; Bonucci, Chiellini ve son olarak da De Ligt ile beraber savunmada kusursuz performans sergiledi.

10 gün sahalardan uzak kalacak!

Son 2 ayda Juventus (Serie A - Şampiyonlar Ligi) ve A Milli formayla 13 maça çıkan Merih, hafif sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak.