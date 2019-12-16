Merih Demiral İtalya’da gündem yarattı

İtalya Serie A’nın 16. haftasında Juventus, konuk ettiği Udinese’yi 3-1 yendi. Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 9. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti. Ronaldo ile 37. dakikada farkı 2’ye çıkaran Juventus, 45. dakikada Merih Demiral’in asistini iyi değerlendiren Leonardo Bonucci ile skoru 3-0 yaptı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona ererken, konuk Udinese, 90+4. dakikada Ignacio Pussetto ile farkı 2’ye indirdi: 3-1.

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin ederken Juventus, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Juventus, puanını 39’a yükselterek, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Inter’den devraldı. Udinese ise 15 puanla 17. sırada yer aldı. Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

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