Merih Demiral: İkinci yarıdaki oyunu genele yaymalıyız

A Milli Takım'da etkili performans gösteren isimlerden Juventus'un savunma oyuncusu Merih Demiral, 2-2 biten Sırbistan maçı sonrasında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Özellikle ikinci yarı gerektiği gibi oynadık. Son 3 maçtır ilk yarılar istediğimiz gibi geçmedi. Öz eleştiri yapmalıyız, hocamız da bunu vurguluyor. İnşallah ikinci yarıdaki oyunu genele yayarız"