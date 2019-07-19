Merih Demiral, iki dünya devini peşine taktı!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılarak Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, birkaç hafta evvel 18 milyon euro karşılığında İtalyan devi Juventus'un yolunu tutmuştu. Torino ekibinin 21 yaşındaki milli futbolcu hakkında gelecek sezon için nasıl bir tasarrufta bulunacağı merakla beklenirken Ada basınından konuyla ilgili gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü.

Turkish Football adlı internet sitesinin genç savunmacıya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Manchester United ve Atletico Madrid kulüpleri Merih'in temsilcileriyle temasa geçti. Haberde Juve'nin yetenekli stoperi başka bir İtalyan kulübüne geri alma opsiyonu olmadan satmayı düşünmediği için Milan'dan gelen teklifi de reddettiği aktarıldı.