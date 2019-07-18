Merih Demiral için muazzam bonservis bedeli: 40 milyon euro!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılarak Sassuolo'nun yolunu tutan, oradan da tam 18 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle dünya devi Juventus'a transfer olan Merih Demiral'la ilgili İtalyan basınından gündem yaratan bir haber geldi.

Ülkede yayın yapan Sky Sport İtalya adlı televizyon kanalı, son olarak Milan'ın gündemine gelen 21 yaşındaki stoperin ancak 40 milyon euroluk bir teklifin gelmesi hâlinde satılabileceğini öne sürdü. Merih'in Juve'den başka bir kulübe olası bir transferi için diğer alternatifinse satın alma opsiyonlu kiralama formülü olabileceği kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler