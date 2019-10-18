Milli takımımızın stoperi Merih Demiral için dev bir teklif geldi! Manchester United, Merih için Juventus'a 30 milyon euro teklif etti ancak İtalyan ekibi, 'Merih satılık değil' diyerek bu teklifi geri çevirdi.

İtalya basınında çıkan habere göre Manchester United, Merih Demiral için 30 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

'MERİH SATILIK DEĞİL!'

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, kulüp olarak Merih'e çok inandıklarını ve Türk futbolcunun satılık olmadığını Manchester United'a bildirdi.

Milli futbolcu için Milan'ın da ilgisi olmuş ancak Juventus, Milan'dan aldığı teklifi de anında geri çevirmişti.