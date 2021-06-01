Merih Demiral için Everton iddiası! 25 milyon sterlin

Avrupa Şampiyonası'na az bir süre kala Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Premier Lig yolunda.

İngiliz sitesi 90min.com'un İtalyan basınına dayandırdığı habere göre İngiltere'nin köklü kulüplerinden Everton 23 yaşındaki yıldızımızla ilgileniyor. Lacivert beyazlıların Merih için 25 milyon Sterlin'i gözden çıkardığı öğrenildi.

Haberde başarılı savunma oyuncusunun Premier Lig'de oynama fikrini beğendiği ve Everton'a transfer olmayı düşündüğü belirtildi. Ancak Merih Demiral'ın gelen teklifler karşısında beklemeye geçtiği ve EURO 2020 sonrası teklifleri değerlendireceği vurgulandı.









Sözleşmesi 2024'te bitiyor

İtalyan devi Juventus ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarla Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 24 maça çıktı ve 1 asist yaptı.