Merih Demiral için Everton iddiası

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın İngiltere Premier Lig'e transfer olacağı iddiaları İtalyan basınında gündem olmaya devam ediyor.

Calciomercato.com'un haberine göre başarılı defans oyuncusu sezon sonunda İngiliz ekibi Everton'a transfer olacak. Lacivert beyazlıların Merih Demiral için 30 milyon eurobonservis teklifinde bulunacağı ve yıllık 1,8 milyon kazanan yıldız futbolcuya da yıllık 3 milyon euro maaş vermeyi planladığı iddia edildi. Juventus'un böyle bir teklif karşısında Merih'in gidişine onay vereceği öğrenildi. Haberde ayrıca, İngiliz devi Manchester United'ın da uzun süredir milli futbolcumuzu takip ettiği belirtildi.









Sözleşmesi 2024'te bitiyor

Sassuolo'dan 2019 yılından Juventus'a transfer olan Merih Demiral, bu sezon Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 23 maçta forma giydi. 23 yaşındaki futbolcunun Juventus ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.





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