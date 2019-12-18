Merih Demiral formayı söke söke aldı, en iyisi oldu!

A Milli Takımımız’ın EURO 2020 elemelerinde gösterdiği harika performansla finallere kalmasında büyük pay sahibi olan Merih Demiral, ne yazık ki bu sezon başında Sassuolo’dan transfer olduğu dünya devi Juventus’ta geçtiğimiz haftaya kadar sadece 1 kez forma giymişti. 21 Eylül’de Juve’nin 2-1 kazandığı Verona mücadelesinde ilk 11’de sahaya çıkan Merih, sonunda hocası Sarri’nin gözüne girmeyi başardı.

İlk olarak İtalyan temsilcisinin, deplasmanda Leverkusen’i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 11’de yer alan ve takımının en iyisi olarak gösterilen 21 yaşındaki oyuncumuz, daha sonra da İtalya Ligi Serie A’da 3-1 kazanılan Udinese mücadelesinde de sahne aldı. Bu maçta Siyah- Beyazlılar’daki ilk asistini de yapan başarılı savunmacımız, Serie A’da haftanın en iyi 11’inde yer aldı.

‘De Ligt’ten daha iyi...’

4-4-3 düzeninde kurulan takımda Merih, Sassulo’dan Kyriakopoulos ve Marlon, Bologna’dan Tomiyasu ile birlikte defansta yer alırken, 8.2 puanla da haftanın en iyi savunmacısı unvanını elde etti. İtalyan futbolunun efsane isimlerinden eski İnter’li stoper Giuseppe Bergomi, milli yıldızımız için “Şu anda Merih’i, De Ligt’ten daha çok beğeniyorum. Savunmada güven veriyor ve harika oynuyor” yorumunu yaptı.