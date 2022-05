Bu sezon 50’nin üzerinde maça çıkan, A Milli Takım ve Atalanta’nın başarılı futbolcusu Merih Demiral kısa süre önce sosyal medyadan evlendiğini ve baba olduğunu duyurmuştu. 24 yaşındaki futbolcu evinin kapılarını Fanatik’e açtı ve çok özel açıklamalarda bulundu.

Atalanta alt yapısı çok ünlü

“Tesislerde sekiz tane saha var. Üçünü biz kullanıyoruz, beş tanesi alt yapıya ait. Atalanta İtalya’nın en iyi alt yapısına sahip. Çok ünlü bir alt yapısı var ve oyuncu yetiştirip satıyorlar. Fırsat buldukça ben de alt yapı maçlarını izlemeye çalışıyorum. Kulüp başkanıyla konuştuğumuzda başkanımız bizim alt yapımız İtalya'nın en iyisi diyordu. Bastoni, Musa Barrow, Franck Kessie ve Dejan Kulusevski gibi yıldızlar hep Atalanta alt yapısından çıkma.”





"Atalanta gelişim için doğru kulüp"

Atalanta antrenmanları çok ağır ve tempolu geçiyor. Juventus idmanlarına nazaran daha sert geçtiğini söyleyebilirim. Bazı antrenmanlarda koşu mesafesi 8-10 KM üstünde oluyor. Kendini geliştirmek ve çıkışa geçmek isteyen genç oyuncular için çok doğru bir kulüp. Yılladır süre gelen bu sistem sizin gelişmenize büyük katkı sağlıyor.

"Taraftar sahaya koyduğum karakteri seviyor"

Atalanta taraftarı çok iyi. Çok ateşliler, takımlarına çok bağlılar. Futbolla yaşıyorlar. Benim de onlarla farklı iletişimim var. Gösterdikleri ilgiden çok memnunum. Beni seviyorlar sağ olsunlar. Benim oynayış tarzım, sahaya koyduğum karakter, Onların çok hoşuna gidiyor bence. Onlar, ben onların içlerindeymişim gibi davranıyorlar bana. Her maç Türkçe pankartlar hazırlıyorlar. Güzel hoş oluyor, görmek ve onların önünde oynamak benim için büyük mutluluk. Her maçın tadını çıkarmaya çalışıyorum.

Milli futbolcu Merih Demiral, arkadaşımız Yakup Çınar'ı Bergamo'da bulunan Atalanta Tesisleri'nde ağırladı.

"50'nin üzerinde maça çıktım"

Kariyerimde en çok maç oynadığım sezonu geride bırakıyorum. Milli takımla beraber 50'nin üzerinde maça çıktım. Çok fazla maç oynadım. Kendimi geliştirme fırsatım da oldu. Maçlarda ve antrenmanlarda eksik yönlerimi kapatmaya çalıştım. Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi, hem de Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları oynadık. Benim için çok güzel tecrübe oldu. Daha iyi bir sezon geçirebilirdik ama olmadı. Ancak ilerleyen yıllarda çok başarılı olabilecek bir kulüp.





"Manchester maçını unutamam"

Şampiyonlar Ligi'de bu sezon Old Trafford'ta oynadığımız maçın ilk yarısı benim için rüya gibiydi. Zaten "Düşler sahnesi" diyorlar stada. Böyle bir atmosferde oynamak ve gol atmak büyük sevinç. Ayrıca savunmada bir müdahalem var. Tüm bunları o kalabalığın önünde yapmak benim için gurur verici. Küçüklükten beri hayalini kurduğum statta böyle bir performans ortaya koymak benim hayatım boyunca unutamayacağım bir şey.

“Baklava ve lokumu çok seviyorlar”

Tesis çalışanlarıyla da aram iyi. Türkler hakkında ne düşündükleri aslında benim bıraktığım izlenime bağlı. Ben de o yüzden yaptığım her şeye çok dikkat ediyorum. Onlar da sağ olsun beni çok seviyor ve benimsiyorlar. Fırsat buldukça onları yemeğe çıkartıyorum. Ben de onlarla olmaktan dolayı mutluyum. Hep Turko diye hitap ediyorlar zaten. Türkiye'den her dönüşümde elimde baklava ve lokumlarla dönüyorum. Çok beğendiler ve her dönüşümde mutlaka istiyorlar. Bizim aşçımızın yaptığı bir risotto var çok meşhur. Her maçtan önce mutlaka yiyoruz.

“Herkesle iyi anlaşıyorum”

"Takımda herkesle iyi anlaşıyorum. Freuler, Djimsiti, Koopmeiners var yine Hollandalı, Pessina var yine İtalyan onla da aram iyi. Malinovskyi ile Türk ligini bazen konuşuyoruz, takip ediyor kendisi. Ama genel anlamda takımda arkadaşlık ortamı gayet iyi. Malinovskyi'ye Ukrayna - Rusya savaşı başladığında destek olmuştuk. Yine Ahmet Çalık konusunda ben bir forma açmıştım ve herkes destek oldu. “

“Ahmet Çalık’ı herkes severdi”

“Ahmet Çalık herkesin sevdiği bir insandı. Ben yakından tanıma fırsatım olmasa da. Konuştuğum herkes hakkında çok güzel şeyler söyledi. Onu anmak için içime tişört giydim. Bu sorumluluğu hissettim içimde. Gol atmak istiyordum o maçta atamadım ama maçtan sonra hem statta hem de soyunma odasında arkadaşlarımla paylaştık. Milli takımla ailesini ziyaret etmiştik. Çok özel fevkalade bir ailesi de var. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Böyle güzel insanlar futbolda oldukça hepimiz mutlu oluyoruz.

"Hakan Çalhanoğlu kaptanlığı hak ediyor"

"Hakan Çalhanoğlu ile yakınız. Bergamo - Milano arası 50 km civarı. Sık sık ailece görüşmeye çalışıyoruz. Bir araya geldiğimizde çay içiyoruz. Sağ olsun Hakan abinin eşi Sinem güzel çay yapıyor. Milli Takım'da da kaptanlığa yükseldi. Kaptanlığı hak ediyor. Zaman geçtikte çok daha iyi performans sergileyecektir"

"Milli Takım’da hedefimiz her turnuvaya katılmak"

Dünya Kupası elememelerinde Portekiz'e karşı iyi bir maç çıkarttık. Eleyebileceğimiz herkese gösterdik ama olmadı. Milli Takım'da şuan yeni bir yapılanma var. Uluslar kupasında da önümüzde 4 maç var. Elimizden geldiğince en iyi performansı göstermeye çalışacağız. Milli takım elbette çok özel bir yer. Benim için her şeyin ve herkesin üstünde Milli Takım. Bizim ülkemiz adına çok önemli inşallah bundan sonra her turnuvaya katılırız.

Merih'in unutulmaz Ronaldo anısı!

Ronaldo çok özel bir insan. Bu sezon çok fazla karşılaştık. Hem United hem de Portekiz'e karşı mücadele ettim. Benim hayatımda da önemli bir role sahip. Benim için Juventus'da yaptıkları çok önemli. Hala irtibat halindeyiz. Kendisiyle şöyle bir anım var. Ben Fenerbahçe alt yapısında oynarken odamda onun ballon d'or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim. 2014 yılıydı galiba. Takım arkadaşı olduğumuzda bunu ona göstermiştim. O da şok olmuştu. O zaman büyük futbolcularla oynamayı hayal ediyordum tabi ki. Bunu yaşayınca, kendisiyle takım arkadaşı olunca bu kez çok mutlu oluyorsun.

“ERKEN YAŞTA BABALIK TARİF EDİLEMEZ”

Kısa süre önce Heidi Lushtaku ile hayatını birleştiren ve erkek çocuk babası olan Merih Demiral ailesiyle ilgili de ilk kez konuştu. Rahmetli annesini unutamadığını belirten Merih, babalık deneyimini de bizlere anlattı.

"Annemin bende emeği çok büyük. 12 yaşında kaybettim kendisini. Çok küçük yaşta böyle bir şey yaşamak beni etkiledi tabi ki. Aynı zamanda daha çok futbola bağlanmamı sağladı. Annem bugünleri görseydi benimle gurur duyardı. Ben bunları düşünerek daha çok antrenman yapmaya ve işime saygı duymaya özen gösteriyorum. Düşünmediğim gün yok diyebilirim. Telefonumun kapak fotoğrafı da hep annemdir zaten."

"Kızım olursa annemin adını koyacağım"

Fenerbahçe alt yapısına girdiğim ilk yıllarda annem babamla birlikte Kocaeli Karamürsel'den maçlarımı izlemeye geliyordu. Kışın bir maçı hatırlıyorum. Kar yağıyordu o zaman. Tribündeydiler ve ben üşümeyeyim diye annem üzerindeki paltosunu bana vermek istiyordu. Anne şevkati işte. O günleri hiç unutmuyorum ve unutmayacağım. Bir gün kız çocuğum olursa da ismini Fatma koyacağım"

"Abim Fatih Alanya'da yaşıyor. Geçen de buraya yanıma gelmişti. Beraber zaman geçirdik. Kız kardeşim var Duygu, o da yakın zamanda İtalya'ya yanıma gelecek. Onun yeri de ben de hep ayrıdır. Babam zaten Karamürsel'de emekliliğin tadını çıkartıyor. Biraz kilo verdi bu aralar. Sporunu ihmal etmiyor. Şükürler olsun her şey yolunda. Allah bugünlerimizi aratmasın."

"Erken yaşta baba olmak tarif edilemez"

"Gözlerden uzak yaşamayı zaten seviyorum. Heidi ile uzun süreli bir birlikteliğimiz vardı zaten. Çok fazla kimse bilmiyordu. Ben de çok paylaşmayı sevmiyorum. Aile olmaya karar verdik. Bir de Ömer Kayis kısa süre önce dünyaya geldi. Çocuk sahibi olmak tarif edilemez bir mutluluk. Bunu erken yaşta yapmak benim için çok daha güzel bir olay. Ömer çok sevdiğim bir isimdi. Kayis'i de Heidi koydu."

Yakup Çınar