Merih Demiral Euro 2020 elemelerinde ne yaptı?

Merih Demiral, Euro 2020 elemelerinde en iyi 11'e seçildi. Şenol Güneş'in en çok güvendiği isimlerden biri olan Merih Demiral, tarihi performans gösteren Milli Takım'ın savunmada adeta belkemiği oldu.

En çok süre alan oyuncu

A Milli Takım adına Euro 2020 elemelerinde en çok süre alan oyuncu Merih Demiral oldu. Tüm maçlarda oynayan tek isim olan Merih sadece son Andorra maçında 80.dakikada oyundan çıktı. Toplamda 890 dakika sahada kalan Merih, 1 asist yapmayı başardı

En fazla ikili mücadele kazanan oyuncu

Merih Demiral, Euro 2020 eleme gruplarında Türkiye formasıyla en fazla ikili mücadele (64), hava topu (40) ve sahipsiz top (58) kazanan, isabetli pas atan (660), pas arası (13) ve uzaklaştırma (46) yapan oyuncu oldu.

A Milli Takım gol yemeden en çok maç bitiren takım oldu

Merih Demiral'ın öne çıktığı Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik gibi isimlerin katkı sağladığı ve kaleci Mert Günok'un üstün bir performans sergilediği Milli Takım 10 maçın 8 tanesini gol yemeden bitirip elemelerde kalesini en çok gol kapatan takım unvanına sahip olmuştu.

Tarihin en iyi grup eleme performansı

A Milli Takım, Euro 2020 elemelerinde 10 maçta yediği 3 golle maç başına 0,30 gol yeme ortalaması yakaladı ve bu alanda tarihinin en iyi değerine ulaştı. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde daha önce Türkiye'nin 0,30 gol yeme ortalaması yakaladığı turnuva olmadı.



