Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Faroe Adaları'nı sahasında 4-0 mağlup etti. Maçtan sonra Faroe Adaları filelerine bir gol de kaydeden Merih Demiral açıklamalarda bulundu. Merih, attığı golde Enes'in golünü çaldığını ancak gol atmayı sevdiğini söyledi.

İşte Merih Demiral'ın maç sonu açıklamaları:

Öncelikle taraftarlarımıza çok teşekkürler. Çok güzel bir ortam var burada. Bizi son dakikaya kadar desteklediler her zamanki gibi. Tabii ki böyle maçlar her zaman zor oluyor. İlk dakikalar özellikle çok zorlandık. Ama normal. İlk golden sonra açıldık. Gayet iyi bir oyun sergiledik. İnşallah bunu devam ettiririz. 3 maçımızı da kazanıp en iyi şekilde devam ederiz.

Orada Enes'in biraz golünü çaldım ama seviyorum. Atalanta'da da bu tarz oynuyoruz biz. Güzel goldü. Mutluyum gol attığım için. Galibiyetten dolayı da ayrıca mutluyum.

Çağlar'ın sarı kartı da olduğu için çıktı. Takım içerisinde iyi bir ortam var. Hem Kaan hem ben hem de Çağlar. Alışkınız. O yüzden bir sıkıntı yok. İnşallah böyle devam ederiz. Cenk de geldi. O da pırıl pırıl bir genç. İnşallah hep birlikte çok iyi yerlere geliriz.