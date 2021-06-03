Merih Demiral: En iyi şekilde sahada olacağız

EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Moldova ile Almanya'da özel maçta karşılaşan milli takımımızda yıldız futbolcu Merih Demiral, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Merih maçla ilgili, "Bu tip hazırlık maçları, EURO 2020 öncesinde takımı görmek için çok önemli. İlk yarı zorlu geçti, oyunu tam anlayamadık. İkinci yarı çok güzel bir oyun çıktı. Kamp sürecimiz çok iyi gidiyor. İnşallah EURO 2020'de en iyi şekilde sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye son hazırlık maçında Moldova'yı Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.