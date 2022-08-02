Merih Demiral dünya devine gidiyor! Takas formülü...

Stoper arayışında olan Inter'de Merih Demiral gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir Çağlar Söyüncü'yle de ilgilenen ancak yüksek bonservis sebebiyle transferi bitiremeyen Inter'e Atalanta'dan beklenen teklif geldi. Merih Demiral takasla transfer edilecek.

Akşam'ın, Tuttomercato'dan aktardığı habere göre; Transfer döneminde harıl harıl stoper arayan Inter'in gündemine giren Merih Demiral, bu yaz 20 milyon euro ödenerek Juventus'tan Atalanta'ya transfer olmuştu. Ancak Milli futbolcumuzun talipleri bitmiyor. Son olarak Inter'in temasa geçtiği ancak bonservis problemi yaşadığı transferde, Merih Demiral için takas formülü gündeme geldi. Atalanta, Inter'in golcü oyuncusu Andrea Pinamonti'yi takasla kadrosuna katarsa, Merih'i gönderecek.

13 GOLE İMZA ATTI

Akşam'ın detaylarına ulaştığı habere göre; Geçtiğimiz sezonu Empoli'de kiralık olarak geçiren ve 13 gol 2 asiste imza atan 23 yaşındaki golcü Andrea Pinamonti, Atalanta'nın takip listesinde. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Pinamonti'yi takasla almak isteyen Atalanta, Merih Demiral'ı da aynı şekilde gönderecek. 24 yaşındaki Merih'in güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.

Atalanta formasıyla kısa sürede 42 maça çıkan Merih Demiral, 2 gol 3 asist yaptığı İtalyan ekibinde savaşçı tarzıyla taraftarların da sevgilisi haline gelmişti.