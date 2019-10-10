Merih Demiral: Çok kritik maç

A Milli Futbol Takımı’nın savunma oyuncuları Merih Demiral ve Zeki Çelik, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde yarın oynayacakları Arnavutluk maçı öncesinde dün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı’nın hazırlıklarını sürdürdüğü Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular, umutlu konuştu. Juventus’lu oyuncu Merih Demiral, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarının önemine değinerek, “Arnavutluk maçını alırsak eğer grupta çok iddialı bir hale geleceğiz. Bu iki maç bizim için çok kritik. Takım içerisinde çok güzel bir hava var. İnşallah öncelikle Arnavutluk maçını alıp Fransa maçıyla taçlandırmak istiyoruz” dedi. ‘Ronaldo, Türk halkını seviyor’ Juventus’un Portekizli futbolcusu Ronaldo ile de iyi bir arkadaşlığının bulunduğunu anlatan Merih Demiral, “Ronaldo ile konuşuyoruz. 2 galibiyet alıp, gittiğimizde beni tebrik etti. ’Hep takip ediyorum’ dedi. Zaten Türk halkını çok seviyor. Aramız çok iyi, çok mütevazı bir insan” şeklinde konuştu.

Zeki: Bu maçı almamız lazım

Kariyerini Lille’de sürdüren Milli futbolcu Zeki Çelik de Arnavutluk maçının önemine vurgu yaparak, “Arnavutluk maçını kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanırsak grubu büyük ölçüde tamamlamış olacağız. Fransa ile final maçına çıkacağız. Takım içinde de konuşuyoruz ve bunu istiyoruz. Kesinlikle Arnavutluk maçını almamız lazım. Fransa maçını sonra düşüneceğiz. Arnavutluk, bu maçı final olarak görüyor. Son maçta İzlanda’yı yenerek hırslandılar. Onları yenerek saf dışı etmek istiyoruz. Sonra Fransa maçına motive bir şekilde çıkacağız” dedi.