Merih Demiral bombası! 40 milyon euro

Serie A temsilcisi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için İtalyan devi ısrarından vazgeçmiyor.

Sezon başı transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Merih için 35 milyon euroluk resmi teklif sunan ancak bu teklifi reddedilen AC Milan, Ocak ayı için Juventus'un kapısını bir kez daha çalacak.

Teklifi 5 milyon euro artırdılar...

Mateo Musacchio, Mattia Caldara ve Leo Duarte ile savunmada problemler yaşayan ve bir türlü ideal savunma kurgusunu hazırlayamayan AC Milan, Merih Demiral'ın transferi için Juventus'a bu kez 40 milyon euroluk bir teklif sunacak.

Sarri sakatlıklara rağmen tercih etmedi

Giorgio Chiellini ve Matthijs de Ligt'in sakatlıklarına rağmen Juventus teknik direktörü Sarri tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen ve Torino temsilcisi ile sadece 1 maça çıkan Merih Demiral'ın da "düzenli oynayabilmek adına" AC Milan'dan gelen teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.

Ancak Juventus Başkanı Agnelli'nin "Merih'i satmak istememesi" transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. (Skorer)