Merih Demiral: Bazı şeyler kötü gittiğinde tabii ki üzülüyoruz

Milli futbolcumuz Merih Demiral, yarın akşam oynanacak Letonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Merih'in açıklamaları şöyle;

Letonya maçı bizim için çok önemli

Geçmişe bakmamaya çalışıyoruz. Norveç maçına iyi başlamıştık. 3 puanla ayrılmak istiyorduk ama ilk yarıda yediğimiz golle beraber kazanamadık. Hala şansımız devam ediyor. Önümüzde 3 maç var. Letonya maçı bizim için çok önemli. İnşallah buradan 3 puan alıp şansımızı devam ettirmek istiyoruz. Takımdaki ortam gayet güzel. Gün geçtikçe daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah yarın 3 puanı alıp buradan ayrılacağız.

Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz

Norveç maçında kazanmak çok önemliydi ama berabere kaldık. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Hiç belli olmaz. Diğer rakiplerin kaybettiği puanlara göre belki de Dünya Kupası'na biz gideriz. Geçmişte çok iyi performanslar sergiledik hem takım olarak hem bireysel olarak. Kötü performanslar da sergiledik. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Bazı şeyler kötü gittiğinde tabii ki üzülüyoruz

İnşallah o özlediğimiz günlere geri döneriz. Çıktığımız her maçta milli takıma yakışır şekilde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her zaman motivasyonumuz var. Hiçbir maçı kolay görmüyoruz. Tabii ki kötü zamanlar geçiriyoruz. İstemediğimiz performanslar çıkıyor ortaya. Tepkiler alıyoruz. Bazı şeyler kötü gittiğinde tabii ki üzülüyoruz. Çok güzel bir ortam var içeride. Herkes en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyor.

İnşallah Dünya Kupası'na katılırız

Önümüzdeki 3 maçta da elimizden en iyisini yapmaya çalıştığımızı göstereceğiz. İnşallah Dünya Kupası'na katılırız. Sorumluluk hepimizde. Milli takımda kim oynuyorsa hepimiz sorumluluğu alıyoruz. Taktik anlamda neyi yanlış neyi doğru yaptığımızı hocamız anlatacaktır. Hocamız yeni geldi, taktik anlayışı hemen yansıyacak değil.

Her zaman pozitif bakmaya çalışıyoruz

Yeni ortam, özellikle Hamit ağabey, bize tecrübelerini aktarıyor. Bizimle birebir ilgileniyor. Hocamız oyun anlayışını bize anlatmaya çalışıyor. Her zaman pozitif bakmaya çalışıyoruz. Benim Dünya Kupası'na katılacağımıza inancımız tam. Letonya için son 6 maçı kazanamamamız onlar için büyük bir şans. İnşallah o talihsiz şeyi kırıp buradan 3 puan ile ayrılırız.