12 ocak'ta ön çapraz bağları kopan ve uzun süredir yeşil sahalardan uzak olan Merih Demiral, antrenmanlara başladı.

Juventus, resmi sitesinden yaptığı açıklamada futbolcuların bireysel çalışmalara devam ettiğini açıkladı. Bentancur, Bernardeschi, Bonucci, Buffon, Chiellini, Cuadrado, De Sciglio, Dybala, Pinsoglio, Pjanic, Ramsey ve Rugani bireysel antrenmana devam ederken sakatlığını atlatan Merih ise uzun süre sonra ilk defa antrenmana çıktı.

Adrien Rabiot ve Gonzalo Higuain ise yurt dışında oldukları için antrenmanda yok. Bu iki futbolcu da dönüşte 15 günlük karantinanın ardından antrenmanlara başlayabilecek.