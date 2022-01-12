İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Atalanta, Venezia'yı 2-0 mağlup etti. Lacivert-Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 12'de Luis Muriel ve 88'de Joakim Maehle atarken, milli futbolcumuz Merih Demiral da karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Merih dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı da unutmadı. 23 yaşındaki stoper formasının altına 'Ahmet Çalık R.I.P' yazılı bir t-shirt giyerken, maç sonunda da soyunma odasında takım arkadaşlarıyla beraber bu t-shirtle poz verdi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Milli futbolcunun bu hareketi alkış alırken, büyük de ilgi gördü.