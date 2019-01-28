Yetiştirdiği dünyaca ünlü stoperler ile tanınan İtalya’da artık bir Türk savunmacı var: Merih Demiral... Devre arası transfer dönemi boyunca üç büyüklerin yüzüne bile bakmadığı 20 yaşındaki stoper, Alanyaspor’dan Sassuolo’nun yolunu tutuyor. Üstelik de eşine az rastlanır bir transfer hikayesiyle...

Çizme’nin dev kulübü Juventus’un dahi radarına giren hatta stoper listesinin 1 numarasında yer alan Merih için elini çabuk tutan Sassuolo kulübü, Alanyaspor’la anlaşmaya vardı. Sezon başında Güney ekibinin Sporting Lizbon’dan opsiyonlu kiraladığı Merih’in satın alma şartı 3.5 milyon Euro’ydu. Alanyaspor bu maddeyi kullanırken, Sassuolo ile dün 6.5 milyon Euro’ya el sıkıştı. Yani 6 ay oynattığı ve kendi futbolcusu olmayan Merih’ten 3 milyon Euro kazandı. Üstelik İtalyanlar ile yapılan anlaşmaya göre Merih’in bir sonraki satışından yüzde 12.5 pay da Alanyaspor’un olacak.

Fenerbahçe elinden kaçırdı

Sassuolo’nun 6.5 milyon Euro’yu FFP nedeniyle sezon sonunda zorunlu satın alma maddesi şeklinde ödeyeceği öğrenildi. Küçük bir hatırlatma; Merih Demiral Fenerbahçe altyapısında yetişmiş, ancak şans bulamayacağını düşündüğü için profesyonel sözleşme teklifini reddedip, 2016’da Portekiz alt lig ekibi Alcananse’ye gitmişti.

20 yaşındaki stoper, 3 senede İtalya Serie A’ya yükseldi.

Juventus çok istiyordu

Son 7 sezonda Çizme’de ipi göğüsleyen Juventus’un, Merih Demiral’i transfer listesinde bir numaraya yazdığı ilginç bir şekilde ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlılar’ın sportif direktörü Fabio Paratici, öğlen yemeği yediği mekandan kalkarken, telefonla görüştü ve bir kağıda not aldı.

Paratici, hesabı öderken elindeki kağıdı parçalara bölüp attı. Otel çalışanları da kağıdı birleştirdi ve ortaya Juve’nin transfer listesi ortaya çıktı. İlk sırada ise Merih’in ismi vardı.

Yakup Çınar