Merih Demiral... 1 yıl içinde rota Juventus!

Fenerbahçe altyapısından oynadığı dönemde profesyonel sözleşme önerilince şans bulamayacağını düşünen Merih Demiral, 2016’da Portekiz ekibi Alcanenense’ye gitti. Buradan da 200 bin Euro karşılığında Sporting Lizbon’un altyapısının yolunu tutan genç yıldız, sezon başındaki sıkıntılar yüzünden 3.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu ile Alanyaspor’a kiralandı. Merih buradaki başarılı performansının ardından 2018 Kasım ayında Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım’a alındı ve ilk maçını Ukrayna ile oynanan hazırlık karşılaşmasında oynadı. Bu süreçte Merih’in bonservisini alan Akdeniz ekibi, 20 yaşındaki stoperi sonraki satıştan yüzde 12.5 pay ve sezon sonunda 6.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma maddesi ile Sassuolo’ya gönderdi.

Bonservisi 20 milyon Euro

Bu transferde Alanya’nın 3 milyon Euro’luk bir kazancı olurken, 21 yaşındaki stoper de İtalyanlar’ı büyülemeye devam etti. Sassuolo’nun değişmez isimlerinden biri olan ve Euro 2020 Elemeleri’ndeki Arnavutluk ve Moldova galibiyetlerinde Ay-Yıldızlı formayı başarıyla giyen yıldız adayımızın, dünya devi Juventus’la 5 yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü. La Gazetta Della Sport Gazetesi, bu transfer için Juve’nin yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı. Alanya

Mini yorum - Tuttomercato yazarı Gaetano Mocciaro

Onun için harika olur

Merih Demiral’i buraya gelmeden önce hiçbirimiz tanımıyorduk. Ancak Sassuola’ya geldikten sonraki performansı hepimizi şaşırttı. Sadece 13 maçta oynadı ama büyük bir potansiyeli olduğunu gösterdi. Yetenekli bir savunma oyuncusu, çok güçlü bir fiziğe sahip. Saha içindeki duruşu, liderlik özelliğinin de olduğunu gösteriyor. Juventus’un onu istemesi elbette büyük bir olay. Sonuçta İtalya’nın en iyi takımından bahsediyoruz. Juve’nin şu an teknik direktörü belli değil. Ancak Merih’i transfer ederlerse, gelecek adına önemli bir transfer olur. Merih için de dünyanın en iyi savunmacılarından Chiellini ve Bonucci ile birlikte aynı takımda olmak, onu çok daha iyi bir oyuncu haline getirir.