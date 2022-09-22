Fenerbahçe 'nin 2021/22 sezonu başında Salzburg'dan 5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Mergim Berisha, hem geçen sezonki etkisiz performansı hem de sezon başı kampındaki oyunuyla teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girememişti. King'in ardından forvette de görev alabilen Pedro'nun transferi ve kadroda Serdar Dursun'un da bulunması nedeniyle forma şansı azaldığı için ayrılma kararı alarak Augsburg'a kiralanan Berisha, yeni takımına hızlı bir giriş yaptı.

24 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon Sarı Lacivertli formayla 33 resmi maçta 8 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.

4 golle damga vurdu

Bundesliga'da 3 maçta 1 gol, 1 asistle skor katkısı veren 24 yaşındaki forvet, Alman ekibinin milli arada Austria Lustenau ile oynadığı maça damga vurdu. 90 dakikayı 4 golle tamamlayan Berisha, 5-2'lik galibiyette başrol oynadı.

Mergim Berisha, ilk 11'de başladığı maçta attığı 4 golle günün kahramanı oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golünü attı

Alman futbolcu, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli forma ile 32 maçta 8 gol, 3 asistle mücadele etti. Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı gol, UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunun golü seçilmişti. Alman forvet, 4 Kasım 2021'de deplasmanda oynanan Royal Antwerp maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.

Fenerbahçe ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi var

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Berisha, kiralık olarak Alman ekibinde forma giyiyor. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.