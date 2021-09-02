Fenerbahçe , Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımında forma giyen 23 yaşındaki Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan ve Sarı Lacivertli ekibe gelmekten dolayı duyduğu gururu dile getiren Berisha, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en iyi kulübü olan Fenerbahçe'ye transfer olduğum için gurur duyuyorum. Hedeflerimize ulaşmak için ve taraftarlarımızın mutluluğu için elimden gelenin en iyisini yapacağım."







