Mergim Berisha: Fenerbahçe'ye transfer olduğum için gurur duyuyorum
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Sarı Lacivertli ekibe gelmekten dolayı duyduğu gururu dile getirdi ve ''Hedeflerimize ulaşmak için ve taraftarlarımızın mutluluğu için elimden gelenin en iyisini yapacağım.'' diye konuştu.
Fenerbahçe , Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımında forma giyen 23 yaşındaki Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İmza sonrası açıklamalarda bulunan ve Sarı Lacivertli ekibe gelmekten dolayı duyduğu gururu dile getiren Berisha, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin en iyi kulübü olan Fenerbahçe'ye transfer olduğum için gurur duyuyorum. Hedeflerimize ulaşmak için ve taraftarlarımızın mutluluğu için elimden gelenin en iyisini yapacağım."