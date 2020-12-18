Formula 1'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan ve sürücüler klasmanındaki 7. şampiyonluğuna ulaşan Lewis Hamilton, takımı Mercedes ile yeni sözleşme hazırlığında. Biten sözleşmesinde yıllık 35 milyon Pound kazanan Hamilton'ın yeni sözleşmesinin ise 40 milyon Pound düzeyinde olması bekleniyor.

Mercedes, resmi imzanın yakın zamanda açıklanacağına ilişkin bir tweet atarken Hamilton'ın görüşlerini de paylaştı. Anlaşmanın duyurulmasına ilişkin tweette Hamilton'ın, "Gelecek yıl burada olmayı planlıyorum. Önümüzdeki yıl burada olmak istiyorum. Bence takım olarak hem sporda hem de spor dışında birlikte yapacak, birlikte başaracak çok şeyimiz var" ifadelerine yer verildi.