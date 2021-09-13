Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan İtalya Grand Prix'sine Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında yaşanan kaza damga vurdu. Monza'da Red Bull Racing'den Max Verstappen'in Mercedes AMG Petronas'tan Lewis Hamilton'ın aracına çarpması sonucunda iki pilot da yarış dışı kaldılar.

Büyük tartışmaya neden olan kaza sonrasında iki takımdan da açıklamalar geldi. Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, yaşananların yarışta yaşanacak tipte bir olay olduğunu ve hakem kararından dolayı bir hayal kırıklığı yaşasalar da kararı kabul ettiklerini aktarmıştı. Takım danışmanı Helmut Marko da yaşananların normal bir yarış olayı olduğu konusunda hemfikirdi. Mercedes'in pist mühendisliği direktörü Andew Shovlin ise bu açıklamaların kimin hatalı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Medyaya verdiği demeçte Shovlin, "Açıkçası Lewis'in kesinlikle yanlış bir şey yapmadığını ve Max'in büyük oranda suçlu olduğunu düşünüyoruz. Bence Christian ve Halmut'un Lewis'i suçlamaya çalışmadıkları gerçeğine bile bakarak Max'in hatalı olduğunu bildiklerini düşünebilirsiniz. Çünkü her fırsatta Lewis'i suçlamaya çalışırlar" dedi.

Verstappen'e verilen üç sıra grid cezasının çok etkili olmayacağını düşündüğünü de aktaran Shovlin, "Sonuçta yaşanan olayın Lewis'e bir yarış zaferine veya en kötü bir ikinciliğe mal olduğunu düşünüyorum. Rekabetçi bir aracınız varsa üç sırayı geçmenin nispeten kolay olduğu da aşikar" ifadelerini kullandı.