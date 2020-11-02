Motorsporlarının zirvesi Formula 1'de sezonun 13. yarışında tarih yazıldı. Emilia-Romagna Grand Prix'sinde Mercedes'ten Lewis Hamilton, kariyerinin 93. galibiyetini alırken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise ikinci sırayı aldı. Alman ekibi, bu sonucun ardından markalar klasmanında üst üste 7. şampiyonluğuna ulaşırken, tarihte bunu başaran ilk üretici takım oldu. Mercedes, ayrıca Formula 1'de en çok kazanan 4. takım olmayı da başardı.

Hamilton Türkiye'de şampiyon olabilir

İtalya GP sonrasında ülkemiz de geri sayıma geçti. 15 Kasım'da yapılacak olan Türkiye GP'inde Lewis Hamilton için şampiyonluk şansı doğdu. Britanyalı sürücü, rakiplerinin alacağı sonuçlara göre, kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşma şansına sahip olacak. 35 yaşındaki yaşayan efsane, bunu başarırsa Michael Schumacher'in rekorunu da egale etmiş olacak. Geçen hafta Portekiz'de de mutlu sona ulaşan Hamilton, 92. yarış zaferini kazanarak, tarihte en çok kazanan sürücü unvanını Schumacher'in elinden almıştı.

Mertcan Polat