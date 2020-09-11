Mercan bebeğe bir destek de Boskovic ’ten

Dünyanın en önemli voleybolcularından biri olan Eczacıbaşı VitrA’nın yıldızı Tijana Boskovic, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) teşhisi konulan 8 aylık Mercan bebek ve ailesiyle bir araya geldi. Sırp oyuncunun kızlarına desteğinden ötürü çok mutlu olduklarını söyleyen Can-Ege Çorakçı çifti, “Bir gün kızımız olursa sporcu olmasını hayal ediyorduk. Boskovic ve diğer Eczacıbaşı VitrA oyuncularının bu desteği bizi çok mutlu etti. Kızımızın yaşaması için imkanı olan herkesin desteğine ihtiyacımız var. Gelin birlikte Mercan’a can olalım ve kızımızı yaşatalım” dedi.