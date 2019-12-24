Kayserispor’daki belirsizlikten dolayı şu sıralar adı sık sık Galatasaray’la anılan, hatta Ocak ayında serbest kalacağı iddia edilen Bernard Mensah’ın menajerinden son dakika açıklaması geldi. Alacaklarının ödenmemesi sebebiyle FIFA’ya başvurduğu belirtilen Mensah’ın sarı kırmızılı kulüpten maaşını aldığını söyleyen Jorge Garcia yıldız futbolcunun serbest kalmayacağını ifade ederken, 25 yaşındaki Ganalının devre arasında Kayserispor’dan ayrılsa bile Avrupa kulüplerinden birine gideceğini bildirdi.

AHMET BULUT İŞİ BİTİRMİŞTİ

Oyuncuyu Atletico Madrid'den 3 milyon euro'ya alan dönemin başkanı Erol Bedir'in İspanyol kulübüne bu parayı 3 yıl içerisinde ödemeyi taahhüt ettiği öğrenildi. Yaz ayı transfer döneminde Madrid'e giden menajer Ahmet Bulut'un yıldız futbolcuya imza attırdığı belirtildi. 13 maça çıkan Mensah 4 asist yapma başarısı gösterdi. (Akşam)