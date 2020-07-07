Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, TRTSpor'a konuştu. Gözbaşı, takımdaki son durum hakkında açıklamalarda bulunurken, futbolcuları Mensah için Beşiktaş'la görüştüklerini de açıkladı.

Kayserispor Başkanı, "Mensah'a devre arasında da teklif vardı. Şu an hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler var. Resmi olarak bir tek Beşiktaş'la görüştük. Ben lig bitine kadar görüşmeyi çok tercih etmiyorum ama Beşiktaş'la görüşme gerçekleşti ama sonuç ile ilgili lig bitine kadar bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda oyuncunun da bizim de tek odak noktamız takımın ligde kalması... " ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı'nın görüşmeleri Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği öğrenildi.