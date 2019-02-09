Mensah: Soldado’nun atılması işimizi kolaylaştırdı

Maçın ardından görüşlerini basın mensuplarıyla paylaşan Mensah, “Çok önemli bir maçtı, son iki maçını kazanan ve çok iyi oynamaya başlayan Fenerbahçe’ye karşı zorlu bir atmosferde zor bir maça çıktık. Kendi sahamızda oynayacağımız için en az bir puan alacağımızı biliyorduk, üç puan aldık. Soldado’nun kırmızı kart görmesi işimizi tabii ki kolaylaştırdı ama takım olarak çok iyi mücadele ederek üç puanı kazandık” dedi.