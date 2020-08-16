Mensah Kayserispor'a veda etti
Beşiktaş'a transferi gerçekleşme üzere olan Bernard Mensah, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı'nın yer aldığı fotoya "teşekkürler anne" notunu düşen Mensah, akşam saatlerinden İstanbul'da olacak
Beşiktaş'a transferi gerçekleşme üzere olan Bernard Mensah, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı'nın yer aldığı fotoya "teşekkürler anne" notunu düşen Mensah, akşam saatlerinden İstanbul'da olacak