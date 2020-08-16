Beşiktaş'a transferi gerçekleşme üzere olan Bernard Mensah, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı'nın yer aldığı fotoya "teşekkürler anne" notunu düşen Mensah, akşam saatlerinden İstanbul'da olacak