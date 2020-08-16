Mensah Kayserispor'a veda etti

Beşiktaş'a transferi gerçekleşme üzere olan Bernard Mensah, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı'nın yer aldığı fotoya "teşekkürler anne" notunu düşen Mensah, akşam saatlerinden İstanbul'da olacak

16 Ağustos 2020, Pazar 19:43 Son Güncelleme:
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Mensah Kayserispor'a veda etti

Beşiktaş'a transferi gerçekleşme üzere olan Bernard Mensah, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı'nın yer aldığı fotoya "teşekkürler anne" notunu düşen Mensah, akşam saatlerinden İstanbul'da olacak

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