Mensah Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 29.haftasında Kayserispor'un deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Bernard Mensah cezalı duruma düştü. Mensah böylece gelecek hafta Beşiktaş ile Kayseri'de oynanacak maçta görev yapamayacak. Ganalı oyuncu Mensah'ın adı Beşiktaş'a transfer olacağına yönelik haberlerde sezon başından beri geçiyordu

Mensah bu sezon Süper Lig'de 8 kez sarı kart, 1 kez kırmızı kart görürken takımı adına 5 gol atıp 8 asist katkısı verdi











