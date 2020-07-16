İnsan ayakta tutan ve taşıyan uzuvlar bacaklardır. Dizler ayaklar vasıtasıyla hareket kabiliyeti de buluan bacaklar insanın yürümesi için en gerekli uzuvlardır. Bacaklarda, ayaklarda ya da dizlerde herhangi bir sıkıntı yaşanması yürümede ve hareket etmede sıkıntı çıkarır.

Menisküs nedir?

Menisküs dizde bulunan kıkırdakları koruyan yapının ismidir. Bu Yapı dizlerdeki hareket kabiliyetini sağlar. Menisküs a ve c şeklinde 2 parçadan oluşan bir yapıda bulunmaktadır. O şeklindeki Yapı iç menisküs şeklindeki yapı ise dış menisküs olarak adlandırılır.

Dizlerde meydana gelen sıkıntılardan biri menisküs yaralanmaları ve ya menisküs yırtıklarıdır. Özellikle ileriki yaşlarda görülen ve kiloya bağlı olarak çok sık görülmeye başlayan hastalıklardan biri de menisküs yırtıkları olarak dizlerde görülmektedir. Menisküs yırtıkları özellikle kişilerin yürüyüş durumunu engellediği için yaşam kalitesinde düşüren ve hareket kabiliyetini kısıtlayan etkiye sahiptir.

Menisküs yırtılması nasıl olur?

Menisküs yırtılması daha çok sporcularda, ilerleyen yaşta, kiloya bağlı şekilde gelişen yaralanmalarla kendini gösterir. Menisküse neden olan durumlarda dize alınan darbeler, vücudun ani manevrası, yaşa bağlı şekilde gerçekleşir.

Menisküs belirtileri nelerdir?

Menisküs özellikle dizde oluşan ağrı ile kendini göstermektedir. Hareket kabiliyeti kısıtlayan bir etkiye sahip olan menisküs yırtığı belirtileri ise şu şekildedir.

- Dizlerde ağrı

- Dizlerde kitlenme

- Dizlerde şişlik ve sertlik gibi şikayetlerle kendini gösterir.

Özellikle merdiven inip çıkarken, yürürken, yokuş aşağı inerken, oturup kalkarken oluşan ağrılar menisküs yırtığının habercisidir. Menisküs yırtığı günlük hayatta birçok kısıtlamaya sebep olur. Özellikle çok büyük sıkıntılar oluşturması da İleriki safhalarda kişiler de ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Menisküs tedavisi nasıl yapılır?

Yürüme, oturma, merdiven inip çıkma konularında kişileri sıkıntıya sokan menisküs tedavisi de yaralanmaya ve yırtığa göre değişmektedir. AKUT menisküste, menisküs olan yere buz kompresi yapılması, dizin vücuttan daha yüksekte bulunması, istirahat edilmesi faydalı faydalıdır. Hastalar menisküs yırtılması sebebiyle dizlerde yaşadıkları ağrı ve takılmalar ile günlük hayatları oldukça zorlaşmaktadır. Bu sebeple şikayetler hissedildiğinde vakit kaybetmeden bir doktor kontrolünde tanının konulması gerekmektedir. Tedavi edilmeyen yırtıklar eklem ve kemiklerde aşınmaya sebep olur. Bu da erken yaşta diz kireçlenmesine sebebiyet veren bir durumdur.

Menisküs yırtılmalarında yaralanmaya ve yırtığın durumuna göre ilaçla tedavi, egzersiz tedavisi son olarak da cerrahi tedavi olmak üzere farklı tedavi yöntemleri mümkündür. Egzersiz ve ilaç tedavisi küçük boyuttaki yırtıklarda kullanılan bir yöntemdir. Böylece yırtığın boyutu küçük olmasıyla hasarın giderilmesi mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda Egzersiz ve ilaç tedavisinin yanında hastaların istirahat edilmesi tavsiye edilir.

Egzersizlerinde aksatılmadan yapılması rahatsızlıklarında ile düzeydeki sıkıntıları önlemektedir. Aksi taktirde cerrahi müdahale söz konusu olmaktadır. Artroskopi yöntemi ile menisküs tedavisi yapılabilmektedir. Artroskopi sayesinde açık ameliyatların yerine kullanılan bu yöntem sayesinde hastanın iyileşme süresi çok kısalmaktadır. Açık ameliyat olmadığı için pansuman ihtiyacı da hissedilmez

Menisküs yırtığı nedir?

Menisküs yırtığı günlük hayatta birçok insanın başına gelebilecek bir durumdur. Özellikle ağır yük taşıyanlarda, sürekli ev işleri yapan ev hanımlarında, yaşlılarda sürekli ayakta duran kişilerde menisküs yırtıkları oluşabilmektedir. Menisküs yırtığı birçok farklı şekilde oluşabilmektedir. Direkt olarak dize darbe alınması sonucunda Menisküs yırtığı meydana gelebilmektedir.

Diğer yaralanma tipi ise denge kaybı, ayak takılması, vücudun dönmesi gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bu tip yaralanmalar genelde sporcularda daha çok karşılaşılır. Dejeneratif yaralanmalar ise yaşa bağlı olarak vücutta oluşan yaralanmalar olarak bilinmektedir. Özellikle yaşlılarda dejeneratif yaralanmalar meydana gelmektedir.

Menisküs tedavisi için ameliyat şart mı?

Menisküs tedavisi için önemli olan menisküs yaralanmasının büyüklüğüdür. Yaralanma ve yırtık ne kadar büyükse ona göre tedavi yöntemi değişmektedir. Küçük çaptaki yaralanma ve yırtıklarda ameliyata gerek duyulmaz. Böyle rahatsızlıklarda fizik tedavisi ve ilaç tedavisi yeterli olmaktadır. Ayrıca küçük yaralanmalar olan hastalarda istirahat önerilmektedir.

Menisküs için egzersiz önerileri

Menisküs tedavisinde özellikle küçük yaralanmalarda ameliyata gerek duyulmaz. Bu sebeple bu tip hastalarda ilaç tedavisi, istirahat ve dizi güçlendirici egzersizler yapılması gerekir. Aksi takdirde menisküs daha da ilerleyerek kişilerde sıkıntılar oluşturmaktadır. Menisküs için dizi ısıtma ve açma egzersizleri yapılmalıdır. Topuk kaydırma diz güçlendirme egzersizleri en önemli olan egzersizlerdir. Bant egzersizleri sayesinde de diz güçlendirme aktiviteleri yapılarak menisküs rahatsızlığı giderilebilmektedir. Böylece ameliyatsız tedavi mümkün olmaktadır.