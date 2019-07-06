Şu ana kadar dış transferde Sırp stoper Jasmin Trtovac ve Altındağ Belediyespor'dan genç sağ kanat Barış'la anlaşan Menemenspor, 3'üncü takviyesini Gökhan'la yapacak.

Belçika doğumlu futbolcu PSV Eindhoven altyapısında yetişti. Kulüpte yaşanan yönetim tartışmalarının ardından teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu'yu getirerek transfere yönelen İzmir temsilcisi yarın Kızılcahamam'da 11 günlük kampa girecek. Menemen 2'nci etap kampını Afyon'da yapacak.