İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de hafta içi mesaisinde Cesar Grup Ümraniyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor yarın sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Müsabaka koronavüris salgınına alınan önlemlerden dolayı seyircisiz oynanacak.

Ev sahibi Menemenspor'da kart cezalısı orta saha Murat Erdemir ve çapraz bağları kopan Muhammed forma giyemeyecek. Teknik Direktör Cenk Laleci, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Matematiksel olarak Play-Off'a katılma şansımız sürüyor. İstanbulspor maçını kazanıp yeni bir sayfa açacağız" dedi.

MENEMENSPOR

Selmani - Rıdvan, Trtovac, Domgjonas, Ercan, Taşkın, Tayfun, Mehmet, Mustafa, Samed Ali, Ali Özgün