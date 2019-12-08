İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Boluspor'la 2-2 berabere kalıp yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, yarın Play-Off yolundaki önemli rakiplerinden Keçiöregücü'nü konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Turgut Doman düdük çalacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde elmacık kemiğinde ameliyat olan stoper Trtovac forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 30, 2. kategori 15 ve maraton 5 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Cenk Laleci, taraftarın desteği ile 3 puanı alacaklarını ifade ederek, "Rakibimizi yenip yeniden Play-Off potasına adımızı yazdırmak istiyoruz. Kolay maç yok ama oyuncularımıza inancımız tam" dedi.

MENEMENSPOR

Selmani - Semih, Ercan, Ali Keten, Alberk, Taşkın, Murat Erdemir, Mehmet, Tayfun, Mustafa, Ali Özgün