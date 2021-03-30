İZMİR, (DHA)



SPOR Toto 1'inci Lig'de milli aranın ardından Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek Menemenspor, rakibine geçit vermedi. Sarı-lacivertliler Ümraniyespor'la 1'inci Lig'de oynadığı 3 maçın 2'sini kazanıp 1'inde berabere kaldı. Menemenspor geçen sezon İstanbul temsilcisini evinde hükmen 3-0 mağlup etti. Deplasmandaki müsabaka ise 1-1 berabere kaldı. Bu sezon kümede kalma mücdelesi veren Menemenspor sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı karşılaşmayı da 2-0 kazandı. Teknik Direktör Ümit Karan, Ümraniyespor karşılaşmasından mutlak galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi. Karan, "Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdik. Çok çalıştık ve maça iyi hazırlandık" dedi.