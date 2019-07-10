MENEMEN,(DHA) - Menemenspor, gurbetçi kaleci Ahmet Eymen Eryılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor, Belçika'nın KAS Eupen takımında forma giyen kaleci Ahmet Eymen Eryılmaz'ı kadrosuna kattı.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin Balıkesirspor'dan gurbetçi ön libero Muhammed Ali Doğan'la da anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Geçen sezon 1'inci Lig'de 26 müsabakada, kupada ise 6 maçta görev alan Muhammed Ali'nin önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.
MENEMEN,(DHA) - Menemenspor, gurbetçi kaleci Ahmet Eymen Eryılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
YORUM YAZ
+ DAHA FAZLA GÖSTER
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sıradaki haber yükleniyor...