"Herkesi kucaklayacağız" diyen Başkan Şahin, "Ben bu camiaya belediye başkanı olarak yaklaşık 20 yıl hizmet ettim. Şimdi yeni bir dönemin kapılarını açtık. Birlik ve beraberlikle takımımızı daha iyi yerlere getireceğiz. Menemen Belediyespor ismi Menemenspor olarak değişse de belediyemizle elele olacağız. Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u ziyaret edeceğiz. Artık kırgınlıklar, yanlış anlaşılmalar ortadan kalktı. Belediye daha önce aleyhimize astığı pankartları kaldırdı. Demek ki bazı şeyleri düzelttiler. Biz İzmir takımıyız. Kentimizi de en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hep birlikte sinerji oluşturup tarihimizde ilk kez yer alacağımız 1'inci Lig'de başarıyı getireceğiz" dedi.

Vakit kaybetmeden 1'inci Lig için kolları sıvayacaklarını anlatan Tahir Şahin, "Öncelikle İlçe Stadı'na Passolig sistemini getireceğiz. Bu hafta y

etkililer stadımıza gelip incelemelerde bulunacak. Yeni sezonda maçlarımızı evimizde oynayacağız. Vakit kaybetmeden passolig sistemleri stadımıza taşınacak" diye konuştu.

Teknik direktör ve yeni kadro konusunda da bilgilendirmelerde bulunan Tahir Şahin, "Sosyal medyada bazı çalıştırıcılılarla görüştüğümüz ya da anlaştığımız iddiaları doğru değil. Şu an hiçbir ismi zikretmedik. En kısa zamanda hocamızı belirleriz. Gerçekçi bir bütçe belirleyeceğiz. Altyapımızı da geliştireceğiz. Çağlar Söyüncü, Harun Tekin gibi yıldızlar bizim altyapımızdan çıktı. Nice Çağlar'lar nice Harun'lar çıkaracağız" yorumunu yaptı.

Teknik Direktör Suat Kaya ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin Toprak Kırtoğlu ve Taner Taşkın gibi isimlerle görüştüğü iddia edilmişti. Menemen'in usulsüz karar alındığı gerekçesiyle davalık olan şirketleşmenin de onaylandığı kongresi, yeni üye tartışmalarına da sahne oldu.

Onur Atış - DHA