Menemenspor'da ayrılık! İki futbolcu ile yollar ayrıldı...
TFF 1.Lig ekiplerinden Ekol Grup Menemenspor iki oyuncusu ile yollarını ayırdı. Ligin ilk yarısının son maçında Altınordu ile karşılaşan ligin yeni takımı ardından transfer ve hazırlık dönemine girecek. Bu çerçevede takımdan ayrılan oyuncular da belli olmaya başladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, kadrosundaki futbolcular Galip Güzel ve Semih Ceylan’la yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Galip Güzel ve Semih Ceylan’ın sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Futbolculara teşekkür edilen açıklamada, bundan sonraki futbol hayatlarında başarı dilendi.
2017-2018’den bu yana Ekol Göz Menemenspor’da forma giyen Semih Ceylan ve sezon başı takıma transfer olan Galip Güzel, bu sezon 5’er lig müsabakasında forma giydi.
İZMİR (AA)