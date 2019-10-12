İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek milli maç arasına ümitli giren Ekol Göz Menemenspor önündeki 5 maçta zirve mücadelesi veren ekiplerle karşılaşacak. Gelecek hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la kozlarını paylaşacak sarı-lacivertliler ardından yine şampiyonluk hesapları yapan Altay'la deplasmanda oynayacak. Menemenspor 10. haftada Ümraniyespor'la İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelip bu kez İstanbulspor deplasmanına çıkacak. 5 haftalık serinin sonunda ise Balıkesirspor'la taraftarının önünde puan mücadelesine çıkacak Menemenspor'da Teknik Direktör Cenk Laleci bu süreci iyi bir şekilde atlatacaklarını söyledi.