İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto 1. Lig'e çıktıktan sonra tartışmaların bitmediği Menemen Belediyespor'da Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kulüple ilgili verdiği tedbir kararını kaldırmasının ardından 25 Mayıs'ta yapılan genel kurulda göreve gelen yönetim, kongreyle ilgili dava açan Fikret Uzun'un son açıklamalarına cevap verdi. Uzun'un, "Genel kurul usulsüz gerçekleşti. Tedbir kararının kaldırılmasını biz istedik" ifadelerini değerlendiren yönetim, "25 Mayıs tarihinde yapılan genel kurul sonrasında alınan kararlara ihtiyati tedbir kararı koyduran ve kamuoyuna, 'İhtiyati tedbir kararını biz kaldırdık' açıklaması yapan Fikret Uzun’un yalanları mahkeme kararlarıyla ortaya çıktı. İhtiyati tedbir kararı koyduran ve kayyum atanması için mahkemeye talepte bulunan Uzun sürekli ve bile bile yalan atarak kamuoyunu ve spor camiamızı yanıltmaya çalışmıştır. Fikret Uzun'un mahkemeye talepleri sonrasında Menemenspor olarak Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bulunduğumuz itiraz sonucunda mahkemenin incelemeleri tamamlandığında kulübümüz suçsuz bulunup ihtiyati tedbir kararı mahkemece kaldırılmıştır" açıklamasını yaptı.

Mahkemenin tutanaklarının çok açık olduğunu savunan yönetim şöyle devam etti: "Biz Menemenspor yönetimi olarak mahkemenin kararlarını kamuoyu ve basınla paylaşarak mahkemenin vermiş olduğu kararları gözler önüne seriyoruz. Fikret Uzun tarafından beyan edilen tedbir kararının kaldırılmasını kendilerinin istediğini ve mahkemenin de o doğrultuda tedbir kararını kaldırdığı yalanını mahkeme kararlarıyla ortaya çıkararak sizlerle paylaşıyoruz. Şunu da söylemeliyiz ki Fikret Uzun mahkeme kararının kalkmasını değil, tekrardan tedbir kararının devam etmesini ve kayyum atanmasını istemiş olup mahkemeye o yönde ifadeler vermiştir. Bu mahkeme tutanaklarında çok açık ve net bir şekilde görülmektedir. Biz Menemenspor camiası olarak son derece üzüntülüyüz. Menemenspor'da futbol oynamış bir insanın yalan söylemesi sadece kendine hakaret değil Menemenspor camiasına da hakarettir."

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