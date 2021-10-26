Menemenspor ile Karşıyaka kupa derbisinde rakip

Menemen İlçe Stadı'nın zeminine ara bakım yapıldığı için Yeni Buca Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Koronavirüs pandemisi yasakları nedeniyle konuk takım konumundaki Karşıyaka taraftarları stada alınmayacak. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanan kupada rakibini mağlup eden taraf, adını üst tura yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa tur atlayan tarafı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltı atışları belirleyecek.

TFF 1'inci Lig'de 10 maçta 11 puan toplayan Menemenspor'un maçta ligde fazla forma şansı bulamayan isimlere şans vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde takıma transfer olduktan sonra hiç şans bulamayan Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ın ilk kez kupada forma giymesi bekleniyor. TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 9 maçta 11 puan alıp alt sıralarda kalan Karşıyaka'da da teknik direktör Ahmet Taşyürek, kadroda rotasyona gidecek. Kaf-Kaf'ta özellikle takıma transfer olduktan sonra süre fazla alamayan 6 yeni ismin kupada oynaması planlanıyor. 2 maçlık cezasını tamamlayan Ahmet Taşyürek de ilk kez takımın başında sahada olacak.

DHA