TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 35 puanla 2'nci sırada tamamlayan Menemenspor, transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertli ekip son olarak Gümüşhanespor forması giyen golcü Hüseyin Çolak'la prensip anlaşmasına vardı. Kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki futbolcunun en kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Dardanelspor'da kariyerine başlayan Hüseyin Çolak, Tarsus İdman Yurdu ve Hacettepe'de de oynadı. Sezonun ilk yarısında Gümüşhanespor'la 18 resmi maça çıkan oyuncu 4 kez ağları sarstı.