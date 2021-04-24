TFF 1. Lig’in 32. haftasında ligde 15. sırada yer alan Menemenspor yarın, daha önce küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor’u ağırlayacak.

Menemenspor-Eskişehirspor karşılaşması Menemen İlçe Stadı’nda yarın saat 20.30’da başlayacak. Ligde galip gelemediği son 8 karşılaşmada 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan Menemenspor, son 3 haftaya düşme hattının üzerindeki Akhisarspor’un 5 puan önünde girdi.

Yarın Altay’ı konuk edecek Akhisarspor’un yenilmesi halinde Menemenspor’un ligde kalmayı garantilemesi için sadece 1 puan yetecek.

Ligde son sırada yer alan Eskişehirspor’un daha önce ligden düşmesi kesinleşmişti.

Eskişehirspor ile Menemenspor ligin ilk devresinde 2-2 berabere kalmıştı.

AA