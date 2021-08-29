Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-4

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında 6 puan toplayıp liderlik koltuğuna oturan Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemenspor deplasmanında hata yapmadı. Ümraniyespor İzmir deplasmanında 4-0 kazanarak 3'te 3 yaptı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Alim (2), Serkan ve Camara attı.2'nci dakikada ilk tehlike atak konuk Ümraniyespor'dan geldi.

Valle'nin ortasında Camara rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti, top kaleci Batuhan'dan döndü. Pozisyonu takip eden Bammou'nun şutunda top kale önünde savunmadan sekti.3'üncü dakikada Ümraniyespor öne geçti. Kullanılan köşe atışında Kartal'ın ortasında Ercan topu Alim'e çevirdi. Alim'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.12'nci dakikada Ümrahineyspor farkı ikiye çıkardı. Kartal'ın kullandığı kornerde Bammou kafayı vurdu, savunma topu çizgiden çıkardı. Dönen topu tamamlayan Alim fileleri sarstı: 0-2.16'ncı dakikada Ümraniyaspor golleri üçledi. Soldan Oğuz ortaladı, arka direkte Serkan topu kafayla ağlara gönderdi: 0-3.24'üncü dakikada savunmadan topu kapan Oğuz bekletmeden şutunu çekti, Batuhan gole izin vermedi. Pozisyonun devamında bu defa Bammou vurdu. Kaleci Batuhan bu kez topu kornere çeldi.58'inci dakikada Mete'nin ortaladığı topa Ahmet kafayı vurdu, ancak top yandan oyun alanını terk etti.69'uncu dakikada Kartal'ın ortasında topa iyi yükselen Camara kafayla Ümraniyespor'un dördüncü golünü kaydetti: 0-4.78'inci dakikada Menemenspor gole çok yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Rasheed yerden vurdu, stoper Yiğithan topu son anda çizgiden çıkardı ve mutlak golü önledi.

90'ıncı dakikada Kehinde uçarak kafayı vurdu, top yan direkten döndü. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, konuk takım 3 puanı hanesine yazdırdı.

AA