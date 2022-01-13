Menemenspor, Bandırma karşısında galibiyet peşinde

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Menemenspor, yarın Bandırmaspor’u konuk edecek. Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 1 puanla dönen Menemenspor, 22 puanla küme düşme hattının üzerinde 15. sırada yer alıyor. Son olarak 14. haftada deplasmanda oynadığı Kocaelispor karşılaşmasında 3 puan elde eden sarı-lacivertliler, bu maçın ardından oynadığı 6 maçta 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Menemenspor, Bandırmaspor’u mağlup ederek hem bu kötü seriyi sonlandırmak hem de küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.